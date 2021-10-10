İstanbul’a 100 yeni anaokulu! Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarih verdi!

100 ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ:

Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolayısıyla, eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Hükümetimiz, ilk günden beri eğitimde reformlar gerçekleştiriyor ve fırsat eşitliğine büyük bir vurgu yapıyor. Okul öncesi eğitim de üzerinde hassasiyetle durulan bir başlık. Şu bir gerçek ki, çocukların eğitimi ne kadar erken başlarsa, başarılı bireyler olarak yetişmeleri o kadar kolay oluyor.