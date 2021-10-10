İstanbul’a 100 yeni anaokulu! Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarih verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesi başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
100 ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ:
Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolayısıyla, eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Hükümetimiz, ilk günden beri eğitimde reformlar gerçekleştiriyor ve fırsat eşitliğine büyük bir vurgu yapıyor. Okul öncesi eğitim de üzerinde hassasiyetle durulan bir başlık. Şu bir gerçek ki, çocukların eğitimi ne kadar erken başlarsa, başarılı bireyler olarak yetişmeleri o kadar kolay oluyor.
Bildiğiniz gibi, büyük önem atfettiğim okul öncesi eğitim, himaye ettiğim projeler arasındadır. Dolayısıyla bugün, sizlere çok güzel bir haber verecek olmanın mutluluğu içindeyim. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. İnşallah 2022'de, İstanbul'umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız. Milli Eğitim Bakanımızı ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum.