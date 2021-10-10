Kara Cuma ne zaman? 2021 Kara Cuma indirimleri hangi tarihte başlayacak? Black Friday Türkiye'de hangi ay başlıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde pek çok adla anılan Black Friday ülkemizde de yapılmaya başlandı ve mağazalar ürünlerini genellikle bir günlüğüne büyük indirim oranlarıyla satışa sunuyor. Peki Kara Cuma bu yıl hangi tarihe denk geliyor?
KARA CUMA NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.
BLACK FRIDAY NEDİR?
Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.