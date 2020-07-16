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    • 16.07.2020 11:20
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    Genel Başkan Yardımcısı ’ın şoförü Orkun Kalonya önce müdürü, sonra başkan yardımcısı oldu

    Son dakika haberi... ’de yaklaşan kurultay öncesinde bir torpil skandalı daha patlak verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ’ın şoförü Orkun Kalonya, bir yıl içinde önce nde istisnai kadrodan devlet memuru yapıldı. Kısa bir süre sonra ise si Müdürlüğüne getirildi. Kalonya, geçtiğimiz Nisan ayında bu kez de sine başkan yardımcısı olarak atandı. Şoförünü 1 yılda Türkiye’nin gözde turizm merkezi Çeşme’ye başkan yardımcısı yapan Tuncay Özkan’a CHP tabanından tepki yağdı. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    CHP'de liyakat yalan oldu: Şoförlükten başkan yardımcılığına!

    Hızlı yükselişi ile dikkat çeken Kalonya, başkan yardımcısı olur olmaz nikah masasına oturdu. Kalonya'nın geçtiğimiz günlerde Çeşme'de lüks bir mekanda gerçekleşen düğün töreninde şahitliğini bir dönem şoförlüğünü yaptığı ve kendisini sınavsız devlet memurluğuna alan Başkanı Erhan Kılıç yaptı. Çiftin nikahını ise Kalonya'yı başkan yardımcısı olarak atayan Başkanı Ekrem Oran kıydı.

    LİYAKATI UNUTTULAR
    Şoförünü 1 yılda Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'ye başkan yardımcısı yapan Tuncay Özkan'a tabanından tepki yağdı. İktidarı kamudaki atamalarda liyakat kriterine uymadığı gerekçesiyle sık sık eleştiren Özkan, daha önce de avukatını Buca Belediye Başkan adayı yaptırmıştı. Özkan bir süre önce kamudaki atamaları eleştirmiş ve "Millet işsizlikten kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise partisinin 1 Temmuz 2020 tarihindeki Meclis grup toplantısında 2 yıl önce Kütahya Belediyesi'nde yapıldığını iddia ettiği bir atamayı gündeme getirmiş ve iktidarı genç işsizlik üzerinden eleştirmişti. CHP liderinin parti tabanını isyan ettiren Kalonya skandalı sonrası nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.



    (Soldan sağa) Tuncay Özkan - Orkun Kalonya - Ekrem Oran - Erhan Kılıç

    ÖZEL KALEM OYUNU
    Son dönemde 'Z Kuşağı' olarak tanımlanan 25 yaş altı gençlere sıcak mesajlar veren ve bu kuşağın ekonomik gerekçelerle AK Parti'ye oy vermeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki torpilli atamaları ise görmezden geliyor.



    Liyakat kelimesini dilinden düşürmeyen CHP lideri, partisinin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlunu belediyede genel müdür olarak atamasına sessiz kaldı. Yine Torbalı'da CHP eski Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız istisnai kadrodan müdürü yapıldı. CHP'deki torpil skandalları bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li başkanlar özel kalem müdürü olarak çok sayıda ismi sınavsız olarak devlet memuru yaptı.



    Kalonya boş zamanlarında sanatsal içerikli moda çekimlerinde konu mankenliği yapıyordu

    KUTU: KONU MANKENİ
    Tuncay Özkan'ın şoförlüğünden Çeşme Belediye Başkan Yardımcılığına yükselen Orkun Kalonyo, kısa bir süre önceye kadar İzmir merkezli adlı bir firmada sigortalı olarak çalışıyordu. Kalonya boş zamanlarında ise sanatsal içerikli moda çekimlerinde konu mankenliği yapıyordu. Kalonya'nın eski şirketi Eleka'nın, Talatpaşa Bulvarı 33/13 adresindeki ofisi Tuncay Özkan tarafından özel büro olarak da kullanılıyordu. Resmi evrakta Ayten Öztürk adına kayıtlı Eleka İnşaat, 26.09.2018 tarihinde Helsinki'de yaşayan Cengiz Özyeşil'e devredildi. Şirket bu devir işleminden kısa bir süre sonra adresini Marmaris-İçmeler'e taşıdı.

    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

    Haberler Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya önce özel kalem müdürü, sonra başkan yardımcısı oldu
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