Hızlı yükselişi ile dikkat çeken Kalonya, başkan yardımcısı olur olmaz nikah masasına oturdu. Kalonya'nın geçtiğimiz günlerde Çeşme'de lüks bir mekanda gerçekleşen düğün töreninde şahitliğini bir dönem şoförlüğünü yaptığı Tuncay Özkan ve kendisini sınavsız devlet memurluğuna alan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı. Çiftin nikahını ise Kalonya'yı başkan yardımcısı olarak atayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran kıydı.





LİYAKATI UNUTTULAR

Şoförünü 1 yılda Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'ye başkan yardımcısı yapan Tuncay Özkan'a CHP tabanından tepki yağdı. İktidarı kamudaki atamalarda liyakat kriterine uymadığı gerekçesiyle sık sık eleştiren Özkan, daha önce de avukatını Buca Belediye Başkan adayı yaptırmıştı. Özkan bir süre önce kamudaki atamaları eleştirmiş ve "Millet işsizlikten kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise partisinin 1 Temmuz 2020 tarihindeki Meclis grup toplantısında 2 yıl önce Kütahya Belediyesi'nde yapıldığını iddia ettiği bir atamayı gündeme getirmiş ve iktidarı genç işsizlik üzerinden eleştirmişti. CHP liderinin parti tabanını isyan ettiren Kalonya skandalı sonrası nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.







(Soldan sağa) Tuncay Özkan - Orkun Kalonya - Ekrem Oran - Erhan Kılıç

ÖZEL KALEM OYUNU

Son dönemde 'Z Kuşağı' olarak tanımlanan 25 yaş altı gençlere sıcak mesajlar veren ve bu kuşağın ekonomik gerekçelerle AK Parti'ye oy vermeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki torpilli atamaları ise görmezden geliyor.







Liyakat kelimesini dilinden düşürmeyen CHP lideri, partisinin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlunu belediyede genel müdür olarak atamasına sessiz kaldı. Yine Torbalı'da CHP eski Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız istisnai kadrodan özel kalem müdürü yapıldı. CHP'deki torpil skandalları bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li başkanlar özel kalem müdürü olarak çok sayıda ismi sınavsız olarak devlet memuru yaptı.







Kalonya boş zamanlarında sanatsal içerikli moda çekimlerinde konu mankenliği yapıyordu

KUTU: KONU MANKENİ

Tuncay Özkan'ın şoförlüğünden Çeşme Belediye Başkan Yardımcılığına yükselen Orkun Kalonyo, kısa bir süre önceye kadar İzmir merkezli Eleka İnşaat adlı bir firmada sigortalı olarak çalışıyordu. Kalonya boş zamanlarında ise sanatsal içerikli moda çekimlerinde konu mankenliği yapıyordu. Kalonya'nın eski şirketi Eleka'nın, Talatpaşa Bulvarı 33/13 adresindeki ofisi Tuncay Özkan tarafından özel büro olarak da kullanılıyordu. Resmi evrakta Ayten Öztürk adına kayıtlı Eleka İnşaat, 26.09.2018 tarihinde Helsinki'de yaşayan Cengiz Özyeşil'e devredildi. Şirket bu devir işleminden kısa bir süre sonra adresini Marmaris-İçmeler'e taşıdı.



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