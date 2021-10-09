Hafta sonu şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.