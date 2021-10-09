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    • Güncel
    • 09.10.2021 09:07
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    • 09.10.2021 09:20
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    Hafta sonu şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı

    Hafta sonu planı yapacaklar hava durumunu merak ediyor. İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı bile. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre bazı illerimizde yağış görülecek. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki bugün hangi illerimizde yağmur var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre yurt genelinde hava durumu.

    Hafta sonu şemsiyesiz çıkan pişman olur!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 21°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 21°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 17°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 23°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 23°C

        parçalı bulutlu

        AYDIN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 25°C

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 27°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

            KARAMAN °C, 26°C

            Az bulutlu

            KONYA °C, 27°C

            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 24°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP °C, 21°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            GÜMÜŞHANE °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 17°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 14°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 26°C

            Az bulutlu

            VAN °C, 20°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            Hafta sonu şemsiyesiz çıkan pişman olur!

            GAZİANTEP °C, 30°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 28°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 33°C

            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel Hafta sonu şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı
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