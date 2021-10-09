İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, tartışmaların ardından faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.







İBB zabıtası ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmek istedi. İBB yönetimi ile koordineli bir şekilde hukuksuzca TÜGVA temsilciliği 27 saat boyunca işgal altında tutuldu. İşgale CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Meclisi CHP grubu, İstanbul İl Örgüt üyeleri de bölgeye giderek destek verdi. İBB zabıtası da herhangi bir kayıt tutmadan vakfa ait eşyaları kamyonete yükleyip kaçırdı. İşgal esnasında 1 TÜGVA gönüllüsü öğrenci ile 1 polis memuru yaralandı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrasında temsilcilik işgalden kurtarıldı.







CHP'lilerin darmadağın ettiği temsilcilik yeniden toparlanıp, düzenlendikten sonra öğrencilere kapılarını açtı. Sabah'ın haberine göre dün vakfa gelerek kitap okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, burada ayrıca satranç ve mangala gibi oyunlar oynadı.







'VANDALLIĞA GEÇİT YOK'

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise dün temsilciliği ziyaret etti. Eminoğlu, "Biz burada dimdik ayaktayız. Gençliğe tamamen ücretsiz hizmet ediyoruz. Vandallıkla bir süreç işleyemez. Buna kesinlikle müsaade etmeyiz. Vakıf geleneği olan bir kuruluşa saldıranlar hemen aşağıdaki dükkânı akrabalarına kaçak tahsis etmişler, biz bunun da takipçisi olacağız" dedi. Özsoy ise yaptığı açıklamada CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin zabıtalarının hukuksuzca TÜGVA Adalar temsilciliğini işgal girişimine tanık olduklarını belirterek "Söze geldiğinde haktan, hukuktan ve adaletten bahseden CHP yönetimini, bu hukuksuzluğa ve barbarlığa sahip çıkan, destek veren CHP İstanbul il yönetimini ve bu ayıbın içerisinde yer alan herkesi şiddetle kınıyorum" diye konuştu.







TAHLİYE KARARININ OLMADIĞI BELGELENDİ

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, İBB zabıtasıyla TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin hukuksuz olduğu, Adalar Kaymakamlığı'nın tahliyeye ilişkin kararının olmadığı resmi yazıyla belgelendi. Adalar Kaymakam Vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin, İBB zabıtalarının TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında İBB'yi resmi yazıyla uyardığı ortaya çıktı. Tiryaki'nin, 5 Ekim 2021 tarihinde İBB'ye gönderdiği yazıda, "İBB zabıtasının 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nde tahliye yapamayacağı" ifade ediliyor. Yazıda, adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığına, müdahalenin durdurulmaması halinde adli ve idari işlemin yapılacağına dikkat çekiliyor.





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