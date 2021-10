Kılıçdaroğlu Türkiye'yi karıştırmak için hazırlık yapanların sözcülüğüne mi soyundu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması için her türlü yolu deneyeceği ve "siyasi cinayetler işleneceği" yönündeki iddiasına tepkiler peş peşe geldi. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.



Müderrisoğlu'nun köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:



2019 yılındaki yerel seçimlerden bu yana bu iş böyle.

Nedir peki?

Muhalefetin sinsice geliştirdiği, çoğu zaman dedikoduya, hatta akıl dışı senaryolara dayanan iddiaları sanki gerçekleşecekmiş gibi toplumsal hafızaya zerk etme çabası.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidara kalmak için her türlü yolu deneyeceğine dair uç sınırlarda gezen söylemini, "siyasi cinayetler" boyutuna kadar taşıması çok tehlikeli bir yola girdiğini göstermektedir.

Ne imiş!

Çok daha sert bir ortamda siyaset yapılacakmış. Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmazmış. Siyasi cinayetlere ilişkin kaygıları varmış.







Vallahi pes, billahi pes!

O zaman...

Kemal Bey'in bu üslubunun kaynağını sorgulamak zorundayız.

Siyasi cinayet çağrışımını dışa vuran Kılıçdaroğlu, acaba CHP iç dinamiklerini veya örgütünden gelen istihbaratları mı paylaşıyor?

Yoksa...

Türkiye'yi karıştırmak için hazırlık yapan dış mihraklar ve onların içerideki ortaklarının sözcülüğüne mi soyunuyor?

Biz, her şeye rağmen...

Kemal Bey'e, "Türkiye'ye operasyon yapmaya istekli muhtelif ülkelerden elde ettiği bilgileri kullanma ve o doğrultuda hareket etme" konumunu yakıştıramayız.

Ama o...

Kendini konuşlandırdığı yeri öyle tanımlıyor ya da bu organik bağı reddetmiyorsa, onu bilemeyiz!



YAZIYA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN