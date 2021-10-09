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    • 09.10.2021 07:56
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    Gezi davasında CHP, HDP, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika kol kola!

    Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar ile CIA eski danışmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davaların birleştirilmesi sonrasındaki duruşmada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul’daki duruşmayı Kavala’nın serbest bırakılması için defalarca Türkiye’ye baskı yapan AB temsilcileri ile İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya başkonsolosları da takip etti. CHP ve HDP milletvekilleri de duruşmayı izleyenler arasındaydı.

    Hepsi Kavala için toplandı

    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olması dikkate alınarak Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

    Bazı sanıkların savunmalarında olay tarihinde Beşiktaş'ta olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sanıkların olay tarihinde Beşiktaş'ta olup olmadıklarının HTS ve MOBESE kameralarından araştırma yapılmasının istenilmesini talep eden cumhuriyet savcısı ayrıca zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

    Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, son incelemeden itibaren hukuki durumunda bir değişiklik olmaması ve yargılamanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

    Heyet, olay tarihinde Beşiktaş'taki Başbakanlık ofisi çevresindeki kamera kayıtlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve haber ajanslarından temin edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

    Görüntülerin mahkemeye ulaşması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görüntülerde olup olmadığının tespit edilmesini de karara bağlayan heyet, savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.



        Nacho Sanchez Amor

        TAM KADRO ORADALAR
        Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.



        CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ali Şeker, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm ile Zeynel Özen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda kişi izleyici olarak davayı takip etti.

        Duruşmayı İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika konsoloslukları ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm de izledi. Kavala'nın eşi akademisyen Ayşe Buğra Kavala da duruşmada hazır bulundu.

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        Hepsi Kavala için toplandı
        Haberler Güncel Gezi davasında CHP, HDP, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika kol kola!
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