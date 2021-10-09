Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.



"GENÇLER BİZE ÇIKIŞ YOLU GÖSTERİN"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerini kullandı.