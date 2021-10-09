İşte yıllardır Başkan Erdoğan'ı devirmek için uğraşan ABD'deki derin yapılanma....

İsrail lobisinin ABD siyaseti ve bürokrasisindeki gölge gücünün AIPAC'ın güçlü ismi Schumer, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım 2019'da Başkan Erdoğan ile görüşmesine de sert tepki göstermişti.

Sürekli Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Kongre'de baskı uygulayan Schumer söz konusu görüşme hakkında, "Başkan'ın, Erdoğan'la buluşması tamamen üzüntü verici. Başkan Trump, Demokratlarla yaptığı Beyaz Saray toplantılarından çıkıp giderken otokratlar için kırmızı halı sermekte. Başkan Trump, eline hiçbir şey geçmeden Erdoğan ve Putin gibi otokratlar tarafından tepelenmeye dair tekinsiz bir kabiliyet sergilemeye devam ediyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan ve DEAŞ'ın hortlamasına sebep olan Kuzey Suriye işgaline yeşil ışık yaktı. Peki Türkiye'ye borcunu nasıl ödüyor? Otkratik liderine dünya sahnesinde arka çıkıyor ve onu meşrulaştırıyor. 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de son derece başarılı bir demokrasi diyebileceğimiz şeyi epey tersine çevirmiş bir adam. Son olarak Başkan için bir sorumuz var: Sayın Başkan DEAŞ'ı bitirmek için planınız nedir? Daha bir plan duymadık da" sözlerini sarf etmişti.