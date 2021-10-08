PKK elebaşı Murat Karayılan’ın saklandığı Bole Kampı’na hava harekatı! Sözde Doğu Karargahı sorumlusu öldürüldü

Aynı saatlerde İran ve Irak sınırında yer alan Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal İlçesi kırsalındaki Şivan, Seydan ve Xase Vadisi'nin kesiştiği noktada yer alan bir dere yatağına SİHA ile düzenlenen diğer hava harekâtında da PKK'nın lojistik sorumluları olan biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.