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    • 08.10.2021 17:58
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    CHP heyetinden Başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Odabaşıoğlu'na ziyaret

    CHP genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekillerinin yer aldığı heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nu (29) cezaevinde ziyaret etti. CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu ağır ve haksız tutuklama kararına derhal son verilmesini talep ediyoruz" dedi. Odabaşoğlu, partisinin toplantısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler sarf etmiş, "Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız" ifadelerini kullanmıştı.

    CHP heyetinden Odabaşıoğlu’na ziyaret

    CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyet, CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 18 Eylül'de düzenlenen Merkezefendi Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 gün önce tutuklanan İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'na destek için bir araya geldi.



    CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdari Amiri ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan, Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Odabaşıoğlu'nu ziyaret etti.




    "BİZ ONLARIN ELLERİNİ KOLLARINI KIRMASINI BİLİRİZ"
    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi.

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