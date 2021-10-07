Saplantılı aşık, takip ettiği kadının evine girip yüzüne kimyasal madde döktü

Avcılar'da bulunan evinde ikamet eden Yasemin Uzunçelebi iddiaya göre kendisi ile uzun süredir arkadaş olmak isteyen Mehmet Y.'ye bir çok kez olumsuz yanıt verdi. Mehmet Y., reddedilince Yasemin Uzunçelebi'yi bir süredir tehdit etmeye başladı.