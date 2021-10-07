Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: Israrla öneriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 3. doz koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İnaktif aşı olanların 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları
2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.
Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek.