Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: Israrla öneriyoruz

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek.

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