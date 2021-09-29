Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: ABD'ye rağmen kararlı tavır! Suriye'de ve savunma sanayide iş birliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitti. Soçi'deki toplantı 2 saat 45 dakika sürerken dünya basını da kritik görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Yabancı medya kuruluşları, görüşmedeki Suriye'de iş birliği detayına dikkat çekerken iki liderin savunma sanayisi alanındaki açıklamalarına da yer verildi.
ERDOĞAN'IN KARARLILIĞINA VURGU YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. İki liderin, görüşmenin basına açık bölümünde ele aldığı konularsa, yabancı medya kuruluşları tarafından da yakından takip edildi.
İki liderin yüz yüze görüşmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Zirve kapsamında masaya yatırılan Suriye meselesi, yabancı basınının en çok odaklandığı başlık oldu.
ABD merkezli, Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın Suriye konusundaki kararlı tavrını manşete taşıdı. Erdoğan'ın "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde büyük fayda var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı." sözlerini gündeme taşıyan Bloomberg, kritik zirveyi Başkan Erdoğan'ın Rusya ile iş birliği vurgusundan duyurdu.
Yabancı haber ajansları da kritik zirveyi yakından takip etti. Reuters haber ajansı, iki liderin Suriye'deki iş birliği mesajını duyururken, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rus savunma sistemleri konundaki kararlı tavrını sürmesine değindi.