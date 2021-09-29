Soçi’deki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: ABD’ye rağmen kararlı tavır! Suriye’de ve savunma sanayide iş birliği

ABD merkezli, Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın Suriye konusundaki kararlı tavrını manşete taşıdı. Erdoğan'ın "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde büyük fayda var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı." sözlerini gündeme taşıyan Bloomberg, kritik zirveyi Başkan Erdoğan'ın Rusya ile iş birliği vurgusundan duyurdu.