Adana'da önce yangın çıkarıp sonra kaçan terörist tutuklandı!

Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde son günlerde birbirine yakın bölgelerde orman yangını çıkması üzerine çalışma başlattı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bölgede devriye atan polis, bir yandan da çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Son olarak merkez Çukurova ilçesinde 4 Ekim'de 3 farklı noktada yangın çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.