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    • 07.10.2021 11:46
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    Adana'da önce yangın çıkarıp sonra kaçan terörist tutuklandı!

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

    Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde son günlerde birbirine yakın bölgelerde orman yangını çıkması üzerine çalışma başlattı.

    Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bölgede devriye atan polis, bir yandan da çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    Son olarak merkez Çukurova ilçesinde 4 Ekim'de 3 farklı noktada yangın çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.

        Kaçmaya başlayan ve kovalamacayla yakalanan zanlı A.İ.K'nin motosikletinde yarım şişe benzin, kibrit ve 620 avro ele geçirildi.

        Ormanı yaktığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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