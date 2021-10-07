Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi darp etti! İnceleme başlatıldı

CHP'de taciz ve dayak skandallarının sonu gelmedi! Yaklaşık 7 yıl önce danışmanı S.B.'ye uyguladığı şiddetle gündeme gelen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş.'yi darp etti! Dayak sonrası E.Ş., milletvekili Yıldız'ı savcılığa şikayet etti. Dayakçı vekilse iddiaları reddetti! CHP Genel Merkezi de hareketlendi. Genel başkan yardımcıları Muharrem Erkekli ile Gülizar Biçer Karaca, şiddet iddialarının incelenmesi için görevlendirildi.

Gözler, partinin dayakçı vekil hakkında vereceği karara çevrildi. DİLHAN DUMANOĞLU.