Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi darp etti! İnceleme başlatıldı

    Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, danışmanı E.Ş.’yi darp etti. Genel merkez panikledi. 2 başkan vekili konuyu incelemek için görevlendirildi. Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız, hukukçu olmadığı halde Torbalı Belediyesi'nin Hukuk İşleri Müdürü olmuştu.

    Dayakçı Yıldız’a inceleme

    CHP'de taciz ve dayak skandallarının sonu gelmedi! Yaklaşık 7 yıl önce danışmanı S.B.'ye uyguladığı şiddetle gündeme gelen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

    Bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş.'yi darp etti! Dayak sonrası E.Ş., milletvekili Yıldız'ı savcılığa şikayet etti. Dayakçı vekilse iddiaları reddetti! CHP Genel Merkezi de hareketlendi. Genel başkan yardımcıları Muharrem Erkekli ile Gülizar Biçer Karaca, şiddet iddialarının incelenmesi için görevlendirildi.

    Gözler, partinin dayakçı vekil hakkında vereceği karara çevrildi. DİLHAN DUMANOĞLU.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeşil dönüşüme destek
    Haberler Güncel Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi darp etti! İnceleme başlatıldı
        SON DAKİKA