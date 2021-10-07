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    • 08.10.2021 08:52
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    Tarım Kredi Market’ten alışveriş yapacaklar dikkat! Şeker, salça, zeytinyağı ve gıda fiyatları ne kadar? Fahiş fiyata son! Peş peşe açıklandı

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, fiyatların ideal olmadığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Resmi internet sayfası üzerinden yazılı bildirimde tespit edilen Kooperatif, şeker, salça, zeytinyağı ve başka besin ürünlerinin fiyatlarını tek tek açıkladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marketin 300. şubesi Bursa'da hizmete açıldı.

    Şeker, salça, zeytinyağı ve diğer gıda ürünlerinin fiyatları peş peşe açıklandı

    Marketlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle 1000'e yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketinin açılacağı müjdelenmişti. Fakat burada satılan ürünlerin ideal olmadığı iddiaları meydana atıldı. Söz hususu iddialara yanıt Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden geldi. Konu ile ilgili oluşturulan açıklamada, şeker, salça, zeytinyağı ve başka besin ürünlerinin fiyatlarına yer verildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor.

    İşte o ürünlerin fiyatları…

    Konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Yine bir başka günlük gazetede ise "FİYATLAR GAYET UYGUN DEĞİLMİŞ!" manşeti ile verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatlarımız aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Market projesi başta olmak üzere iştirakleri marifeti ile 2017 yılında yalnızca 535 Milyon TL olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme faaliyetini 2020 yıl sonu itibariyle 2.4 Milyar TL olarak gerçekleştirmiş ve bu yıl da 3.5 Milyar TL'lik ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırmıştır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev gereği üreticilerimize tarımsal girdileri uygun koşullarda sağlarken, tüketicilerimizi de güvenli gıda ile yine uygun koşullarda sofralarında buluşturarak korumak en önemli görevimizdir.

        Ülke genelinde teşkilatlanmış 1.615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve güvenli çiftçi ürünlerini; bugün itibari ile 13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo çalışmalarımız devam etmektedir.

        1000 TARIM KOOPERATİF MARKET NERELERDE AÇILACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Başka Erdoğan kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha ürün ulaştırılacağını söyledi.

        Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balans etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET FİYATLARI UCUZ MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET KİMİN?

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marketin 300. şubesi Bursa'da hizmete açıldı.

            TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKELERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILIYOR?

            Kuru Bakliyat
            Makarna
            Baharat
            Zeytinyağı
            Dökme Çay
            Un
            Zeytin, Zeytin Ezmesi
            Çorba
            Fındık
            Turşu
            Kolonyalar
            Şeker
            Helva, Tahin ve Pekmez
            Sabunlar
            Konserve
            Kuru meyve
            Çekirdek
            Bitkisel Yağlar
            Ayçiçek Yağı
            Nar Ekşisi
            Çikolata Krema, Ezme
            Bitki Çayı
            Domates Salçası
            Bal
            Peynir
            Badem
            Sirke
            Fıstık
            Vücut Losyon ve Kremleri
            Ceviz
            UHT Süt
            Biber Salçası

            Aktar Ürünleri
            Şampuanlar
            Çikolata, Gofret
            Türk Kahvesi
            Kakao
            Reçel
            Lokum
            Hazır Yiyecekler
            Bardak Poşet Çay
            Ketçap
            Tereyağ
            Kabartma Tozu, Vanilin
            Acuka, Kahvaltılık Sos
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            Haberler Güncel Tarım Kredi Market’ten alışveriş yapacaklar dikkat! Şeker, salça, zeytinyağı ve gıda fiyatları ne kadar? Fahiş fiyata son! Peş peşe açıklandı
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