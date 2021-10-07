Tarım Kredi Market’ten alışveriş yapacaklar dikkat! Şeker, salça, zeytinyağı ve gıda fiyatları ne kadar? Fahiş fiyata son! Peş peşe açıklandı

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yine bir başka günlük gazetede ise "FİYATLAR GAYET UYGUN DEĞİLMİŞ!" manşeti ile verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatlarımız aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Market projesi başta olmak üzere iştirakleri marifeti ile 2017 yılında yalnızca 535 Milyon TL olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme faaliyetini 2020 yıl sonu itibariyle 2.4 Milyar TL olarak gerçekleştirmiş ve bu yıl da 3.5 Milyar TL'lik ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırmıştır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.