Ataşehir’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon: 200'e yakın gözaltı var

Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri sabaha karşı ilçede bulunan 49 ayrı adreste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı.