HDP'nin "özerklik" talebi CHP'nin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" raporunda! Amaç Türkiye'yi bölmek mi?

CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne kastettiğini açıkladı. Abant toplantısı sonrası yayınlanan raporda, HDP'nin 'kültür ve coğrafyaya göre eyaletleşme', 'özerkleşme' ve 'yerel vergi' talepleri açıkça yer aldı.
DEMİRTAŞ DİLE GETİRMİŞTİ
Benzer talepleri geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dile getirmişti. CHP'li Engin Özkoç, 2011 yılında TBMM'deki bir gizli oturumda BDP'nin Türkiye'yi 25 eyalete bölmeyi hedefleyen anayasa önerisinde bulunduğunu deşifre etmişti. Geçtiğimiz aylarda da CHP'nin anayasa hukukçusu milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP'lilerin de yer aldığı anayasa toplantıları yaptıklarını itiraf etmişti.
İŞTE HAZIRLANAN RAPOR
- "Demokratik Hukuk Devleti İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Bağımsız ve Tarafsız Yargı" başlığı altında hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:
- Yerel yönetimlerin belirlenmesinde, kültürel, tarihsel ve coğrafi değerlerle birlikte kamu hizmetinde verimlilik ölçütü de dikkate alınmalıdır.
- Yerel yönetimlerin yaygınlaştırılması, halkta kendine yakın yönetimi sahiplenme bilincini geliştirir. Bu da büyükşehirlerdeki demografik yığılmayı azaltabilir.
İDARİ VE MALİ ÖZERKLİK
- Devletin merkezi organları ve yerel yönetimler arasında denge ve denetim düzenekleri, Anayasada "görev+yetki+sorumluluk" ilkeleri öngörülmek suretiyle açıkça belirlenmelidir. Düzenleme, yerel yönetimlerin idari ve mali özerklikleri çerçevesinde, merkezi yönetimle görev ve yetki çatışmalarını ortadan kaldıracak biçimde yapılmalıdır.
- Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır.