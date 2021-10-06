Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 16:31
    ABONE OL

    İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

    Son aylarda bilimsel çalışmalarla değil yeni bir Gezi kalkışmasının kuluçkası olarak kullanılmaya çalışılan Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi. Vandallar aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu. Ardından grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi. Gazeteci İsmail Saymaz ise vandallara sahip çıkarak "Rektörün arabasının önünde durdular, biri ön kaportaya atladı diye soruşturma mı açılır? Haydi açıldı, evden gözaltı mı yapılır?" ifadelerini kullandı.

    İsmail Saymaz’a göre bu vandallar masum

    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun göreve gelmesiyle birlikte başlayan eylemler, yeni rektör Naci İnci döneminde de sürüyor.

    Son olarak geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal görüntüler

    Daha sonra yarı çıplak bir öğrenci, aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu, tam bir vandallık örneği sergiledi.

    BU KEZ DE POLİSE TERÖRİST DEDİLER
    Ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından eylemciler, akşam saatlerinde de protestolarını sürdürdü.


    Boğaziçili eylemci kızdan polislere: İşte teröristler bunlar

    Okulun önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak polise hakaret etti. Grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi.



        İSMAİL SAYMAZ'A GÖRE CİCİ ÇOCUKLAR
        Gazeteci İsmail Saymaz ise rektörün aracına çıkıp şiddet eylemi yapan, polise "terörist" diyen vandallara sahip çıkarak "Rektörün arabasının önünde durdular, biri ön kaportaya atladı diye soruşturma mı açılır? Haydi açıldı, evden gözaltı mı yapılır?" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Korkunç ölümü aydınlatacak rapor
        Haberler Güncel İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum
            SON DAKİKA