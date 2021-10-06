İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

BU KEZ DE POLİSE TERÖRİST DEDİLER

Ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından eylemciler, akşam saatlerinde de protestolarını sürdürdü.





Okulun önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak polise hakaret etti. Grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi.