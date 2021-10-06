Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.





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