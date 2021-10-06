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    • Güncel
    • 06.10.2021 15:46
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    • 06.10.2021 15:46
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    Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi

    Terörle amansız mücadele sürüyor. Son dakika haberine göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi.

    PKK’ya bomba yağdı!

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.

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    Haberler Güncel Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi
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