Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.
- Güncel
- 06.10.2021 15:46
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- 06.10.2021 15:46
Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi
Terörle amansız mücadele sürüyor. Son dakika haberine göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.