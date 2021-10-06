CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın skandalları bitmedi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, danışmanı E.Ş.'ye işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise kendisini elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, "Çıkaramazsın" cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada öfkesine hakim olamayan CHP'li Yıldız danışmanını tokatladı. Polise giderek, uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlatan E.Ç, Yıldız'dan şikayetçi oldu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Hüseyin Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlatarak, "İşle ilgili bir sorun yaşadığı kadın danışmanı S.B.'yi meclisteki odasında, gözümün önünde darp etti. İlk vukuatı değildi. Hüseyin Yıldız'ın bu tutum ve davranışının sonucu ne olacak? Bu sonuçta ilk değil. İkinci kadına şiddet vakasıdır" dedi.

CHP SESSİZ KALDI

Kadın çalışanını tokatlayan CHP Aydın Milletvekili Yıldız'ın, geçen Temmuz'da yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi lehine onlarca paylaşım yaptığı tespit edildi. Taciz, tecavüz skandalları karşısında sessiz kalan CHP Genel Merkezi'nin kadın danışmanına şiddet uygulayan Hüseyin Yıldız hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Ceyhan TORLAK