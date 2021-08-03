CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınları üzerinden siyasi rant peşinde: Yalana ve iftiraya doymuyor





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları iddia etmişti:



"Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarını önleyemez. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağa bile yanlarına bırakmam. Ellerinden alacağım"