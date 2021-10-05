Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ABD'nin akıl dışı Patriot teklifini açıkladı: Sistemi alsanız test dahi edemezsiniz

Türkiye, ABD'nin Patriot sistemini vermemesine rağmen S-400 alınmaması içinde çeşitli tehditlerde bulundu.
ABD'nin Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye tehditlere rağmen kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti ve Rusya'daN S-400 hava savunma sistemini satın aldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında Patriot ve S-400 hava savunma sistemi ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
"MESELE S-400'E BAĞLANMIŞ BİR AMBORGOYA DÖNÜŞTÜ"
Türkiye'nin haklarını arama konusunda harekete geçmesi gerektiğini belirten İsmail Demir, "Bunun için de bir lobi şirketiyle anlaşıldı ama mesele F-35'ten çıkıp S-400'e bağlanmış bir ambargoya dönüştü. Bunun lobicilik kısmı var siyaset kısmı var. Orada F-35'e geri dönmek kavramı asıl haklarımızın bir kısmı F-35'lere ortak olma bedeli olarak verildi. O açıdan Türkiye ortaklığa dönelim diye ağlayan bir ülke durumunda değil. Çıkmasaydık iyi olurdu farklı bir denklemdir ama bu Türkiye'nin aldığı bir karar değil karşı tarafın aldığı bir karardı." ifadelerini kullandı.
"Türkiye programın en iyi ortaklarından bir tanesiydi." diyen Demir, "Bu kendi tercihleriydi ki F-35 ile S-400'leri ilişkilendirmenin de bir anlamı yoktu." dedi.
PATRIOT ALSANIZ SİSTEMİ TEST DAHİ EDEMEZSİNİZ
İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'lile şunu söylüyor. 'Biz Türklere Patriot vermek istedik ama onlar tercih olarak S-400'ü aldılar.' diye bir söylem var. Doğru olan şu. Onların bize teklif ettikleri Patriot satışındaki şartlar bizim açımızdan kabul edilmesi çok zor olan şartlardı. O masadaki görüşmelerde belirli bir kırmızı çizgi çektiler ve oradan bir adım geri atılmadı. Sistemi alsanız test dahi edemezsiniz. Bunun çok daha ötesinde şartlar vardı. İkinci teklif de çok geç verildi o da çok ileri şartlarla verildi. Bunun anlaşılmasında fayda var. Patriot teklifi vardı ancak teklif gerçekten kabul edilebilir bir teklif değildi. Amerikalılar sürekli olarak Türkler bunu tercih meselesi yaptılar. Türkler bizimkini almadı S-400'ü aldı söyleminde bulunuyor. "