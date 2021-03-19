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    • 19.03.2021 19:04
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    ABD'nin paniği! ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield: Çözüm için Türkiye S-400'lere sahip olmamalı

    Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için 'dan satın aldığı 'ler ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin sahip olduğu 'ni değerlendirdi. Satterfield açıklamasında "Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir. ABD'nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik" ifadelerini kullandı.

    ABD'li büyükelçi güldürdü

    Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor.

    ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

    "GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLDUĞUMUZ KONULAR AYRILIKLARDAN FAZLA"
    İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

    "TÜRKİYE S-400'LERE SAHİP OLMAMALI"
    Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik." şeklinde konuştu.

        Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" dedi.

        TÜRKİYE TEST ATIŞLARINI YAPTI
        Türkiye, ABD'nin tehditlerine rağmen S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmemiş geçtiğimiz ekim ayında da Sinop'ta S-400'leri test etmişti.

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