Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor.
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
"GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLDUĞUMUZ KONULAR AYRILIKLARDAN FAZLA"
İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE S-400'LERE SAHİP OLMAMALI"
Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik." şeklinde konuştu.