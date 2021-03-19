Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.