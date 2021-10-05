6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2021!

İSTANBUL DİLE GELDİ

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

Savaşlar bende yüceldi,

Çok komutan çay gibi geçti üstünden

Fatih seldi.

Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,

Pırlantaya caka satan sanat otağı,

Evrenin çevresi bir başka bende

Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

Ben yaşamın gökkuşağıyım

Bana çıkar huzur sokakları,

Her mutlulukta imzam var.

Bende kurulur zafer takları…

Ben kader gemilerine liman

Her yıkılışın demir attığı…

Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

Gecenin karanlığa kattığı…

Ben sonsuz sarsıntılar şehri

Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

Taksim'e Tünel'den değil

Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

Mendil taşımam Haliç'ten başka

Kahkaham içer gözyaşımı…

Yaşar BARAN