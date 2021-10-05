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    • Güncel
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    • 05.10.2021 23:45
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    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri 2021!

    Tarihe İstanbul'un kurtuluşu olarak geçen 6 Ekim 1923, Türk milleti için önemli günlerden biri olarak kutlanıyor. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlama şiirleri de bu anlam dolu günde öne çıkıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Eylül 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa uzun şiirler haberimizde yer alıyor. Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un kurtuluşu için anlamlı, coşkulu şiirleri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2021!

    16 milyondan fazla yurttaşın yaşadığı İstanbul'da 98. kurtuluş günü yıldönümü coşkuyla kutlanacak. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu için 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu şiirlerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri haberimizde yer alıyor.

    İstanbul'un üstüne güneş doğdu
    Salih Reis'in deniz kızı motoru
    Yemiş'ten Sarayburnu'na kadar
    Yakamozlu bir kuşak çekti sulara
    Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası
    Sabahçı bir horozla bir oldu da
    Gazhane'den önce Uzun uzun öttü
    İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana
    Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin
    Gürültüsü bir yana
    Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

    Oktay RIFAT

    İSTANBUL DİLE GELDİ

    Ben tarihe yürümeyi öğreten anne
    Savaşlar bende yüceldi,
    Çok komutan çay gibi geçti üstünden
    Fatih seldi.

    Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,
    Pırlantaya caka satan sanat otağı,
    Evrenin çevresi bir başka bende
    Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

    Ben yaşamın gökkuşağıyım
    Bana çıkar huzur sokakları,
    Her mutlulukta imzam var.
    Bende kurulur zafer takları…

    Ben kader gemilerine liman
    Her yıkılışın demir attığı…
    Köhne sokaklarımda öksüz soluklar
    Gecenin karanlığa kattığı…

    Ben sonsuz sarsıntılar şehri
    Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…
    Taksim'e Tünel'den değil
    Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

    Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,
    Ben yaşamak-ölmek alaşımı.
    Mendil taşımam Haliç'ten başka
    Kahkaham içer gözyaşımı…

    Yaşar BARAN

        MEHMETÇİK'İN ALAYI

        Kurtarınca Ata'mız,
        İzmir'i, Edirne'yi
        Çekemezdi İstanbul
        En büyük işkenceyi.

        Bin dokuz yüz yirmi üç
        6 Ekim sabahı,
        Güzel İstanbul'umuz
        Artık kesmişti ,hı!…

        Sarayburnu'na çıktı,
        Mehmetçik'in alayı.
        İstanbul'un şenlendi,
        Her yeri, her dolayı.

        M. Faruk Gürtunce

        İSTANBUL'UN KURTULUŞU

        Gözlerimde Atatürk,
        yüreğimde Albayrak.
        Yatıyorum yatağımda,
        uyuyorum rahat rahat
        Güneşim ışığı,
        seninle yansıyor
        İstanbul'un sokakları,
        seninle çınlıyor
        Türk milletinin gücüyle,
        hepsini birden yendik.
        Bu vatan uğruna,
        canımızı feda ettik
        Şanlı bayrağımız gölgesinde,
        yaşıyoruz özgürce.
        Kutluyoruz bu günü,
        hep birlikte el ele
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        Haberler Güncel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri 2021!
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