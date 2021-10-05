6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu şiirleri 2021!

16 milyondan fazla yurttaşın yaşadığı İstanbul'da 98. kurtuluş günü yıldönümü coşkuyla kutlanacak. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu için 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu şiirlerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri haberimizde yer alıyor.
İstanbul'un üstüne güneş doğdu
Salih Reis'in deniz kızı motoru
Yemiş'ten Sarayburnu'na kadar
Yakamozlu bir kuşak çekti sulara
Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası
Sabahçı bir horozla bir oldu da
Gazhane'den önce Uzun uzun öttü
İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana
Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin
Gürültüsü bir yana
Bu ilk sesiydi İstanbul'un.
Oktay RIFAT
İSTANBUL DİLE GELDİ
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne
Savaşlar bende yüceldi,
Çok komutan çay gibi geçti üstünden
Fatih seldi.
Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,
Pırlantaya caka satan sanat otağı,
Evrenin çevresi bir başka bende
Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
Ben yaşamın gökkuşağıyım
Bana çıkar huzur sokakları,
Her mutlulukta imzam var.
Bende kurulur zafer takları…
Ben kader gemilerine liman
Her yıkılışın demir attığı…
Köhne sokaklarımda öksüz soluklar
Gecenin karanlığa kattığı…
Ben sonsuz sarsıntılar şehri
Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…
Taksim'e Tünel'den değil
Bir genç kızın yüreğinden geçilir…
Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,
Ben yaşamak-ölmek alaşımı.
Mendil taşımam Haliç'ten başka
Kahkaham içer gözyaşımı…
Yaşar BARAN