HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası TBMM'de!

Yeni yasama yılında HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Hüda Kaya
Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.
Garo Paylan
Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Meral Danış Beştaş