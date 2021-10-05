HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası TBMM'de!

Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Meral Danış Beştaş