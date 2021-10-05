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    • 05.10.2021 23:13
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    HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası TBMM'de!

    TBMM 1 Ekim itibariyle mesaiye başladı. Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı. HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İşte o isimler...

    AA
    İşte dokunulacak HDP’liler!

    Yeni yasama yılında HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


    Hüda Kaya

    Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.


    Garo Paylan

    Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

    Meral Danış Beştaş

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