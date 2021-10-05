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    • 05.10.2021 22:45
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    Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'bölücü kebapçıların işsizlikte payı var' sözlerini çarpıtan CHP-HDP'lilere en güzel cevabı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yönter, Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk'un kebap yediği kareleri paylaşarak, "Bölücü kebapçılar... Hainsiniz" notunu düştü.

    Bahçeli’nin açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap

    CHP ve HDP'li vekiller yine boş siyasetlerine hızlı devam ediyor. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli toplantıda, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" dedi.

    Sözlerini alıntılayan HDP'li ve CHP'li vekiller Bahçeli'yi hedef aldı. Her defasında yalan siyasetle algı yapmaya çalışanlara ise cevabı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter verdi.

    Yönter sosyal medyada HDP'li vekilleri ve terör örgütü PKK'nın elbaşlarının yerde kebap yediği kareleri paylaştı. Karelerde PKK elebaşı Cemil Bayık, HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı yer alıyor.

        Yönter fotoğrafa, "Bölücü Kebapçılar...Hainsiniz..." notunu da ekledi.

        DAVUTOĞLU DA ATLADI

        HDP ve CHP'lilerin arasına Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.
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        Bahçeli’nin açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap
        Haberler Güncel Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap
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