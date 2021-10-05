Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap

Yönter fotoğrafa, "Bölücü Kebapçılar...Hainsiniz..." notunu da ekledi.

DAVUTOĞLU DA ATLADI

HDP ve CHP'lilerin arasına Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.