Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' açıklamasını çarpıtanlara tokat gibi cevap

CHP ve HDP'li vekiller yine boş siyasetlerine hızlı devam ediyor. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli toplantıda, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" dedi.
Sözlerini alıntılayan HDP'li ve CHP'li vekiller Bahçeli'yi hedef aldı. Her defasında yalan siyasetle algı yapmaya çalışanlara ise cevabı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter verdi.
Yönter sosyal medyada HDP'li vekilleri ve terör örgütü PKK'nın elbaşlarının yerde kebap yediği kareleri paylaştı. Karelerde PKK elebaşı Cemil Bayık, HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı yer alıyor.