6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlama mesajları - sözleri 2021! En anlamlı, coşkulu, kısa, uzun İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları!

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un kurtuluşu için sevdiklerine kutlama mesajı göndermek isteyenler veya sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler için haberimizde en anlamlı sözleri, mesajları derledik. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu için 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu mesajları ve en güzel kısa uzun resimli sözleri sevdiklerinize gönderebilirsiniz.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI - 2021
" İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. " ( Hz. Muhammed )
Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
Kadim şehrimiz İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'ıncı yıl dönümünü kutlu olsun. Tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
5 asır başkentimiz olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 96. yılı kutlu olsun.
Peygamberin muştusuna nail olmak için fetih olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 96. yılı kutlu olsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yıl dönümü kutlu olsun.