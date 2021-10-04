Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan A Haber'de Sözcü'nün çarpıtma haberine yanıt

"TARİFİ OLMALI"

Eğer laiklik bir hürriyet ise hürriyetler arasında sayılır. Laik lafı istediği noktaya çekilebilen bir hale geldi. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerinde olduğu gibi anayasada olmasına gerek yok. Veya hürriyetler içinde yer almalı.

Bugünkü anayasada 184 madde değişikliği var. Lime lime olmuş. Gerçekten milli yerli bir anayasaya ihtiyacımız var.