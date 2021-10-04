Mete 12’den vuracak

Türkiye, savunma envanterine yerli ve milli bir silah daha kattı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yeni füze METE'yi sosyal medya hesabından tanıttı.





Lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bir video yayınladı. Lazer güdümlü mini füze METE'yi paylaşan İsmail Demir, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğuna atıfta bulunarak, füzenin de hedefleri 12'den vuracağını açıkladı.







Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı. Genç sporcu, Türkiye'nin savunma sanayiine de ilham verdi.