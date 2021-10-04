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    • Güncel
    • 04.10.2021 07:25
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    • 04.10.2021 07:25
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 24°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 28°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 28°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 20°C
        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 20°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C
        Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 21°C
        Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı!
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