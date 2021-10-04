MEB'den flaş karar! Her ay yardımcı kaynak dağıtılacak!

ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ YAYIMLANDI

Bakanlık ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinden istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.