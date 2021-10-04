Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'den skandal hamle! Deniz Kuvvetlerinden kıta sahanlığımıza giren araştırma gemisine müdahale!

Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı.