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    • 04.10.2021 19:05
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    Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek?

    Sosyal medya platformu Instagram'da çökme problemi yaşandı. Instagram'da bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

    Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek?

    Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram'da çökme problemi görüldü. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak konusu oluyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

    İşte sorunun nedeni;

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

        AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

        Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Whatsapp'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Instagram'a giren kullanıcılar mesaj gönderme uygulamaya girme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda uygulamanın normale dönmesi bekleniyor.

        INSTAGRAM HAKKINDA

        Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.
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        Haberler Güncel Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek?
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