Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram'da çökme problemi görüldü. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak konusu oluyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram 5xx server error hatası nedir? Instagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

İşte sorunun nedeni;