İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? 4 Ekim Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

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SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ!

Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.