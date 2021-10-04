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    İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? 4 Ekim Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

    Milyonlarca kişi internette sorun olduğunu söylüyor. Arama motorlarında 'İnternet neden çalışmıyor? Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü. Vatandaşlar bu nedenle internetle ilgili sorun olduğunu düşünebilir. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    İnternet çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? 4 Ekim Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek?

    Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü. Vatandaşlar bu nedenle internetle ilgili sorun olduğunu düşünebilir. İşte konu hakkında detaylar!

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    Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

    SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ!

    Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

    WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

    Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN

    Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

        SORUN NE KADAR SÜRECEK?

        Facebook ve Instagram'da gönderilere erişim sorunu yaşanırken Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.

        Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

        WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

        Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
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