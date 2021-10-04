İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? 4 Ekim Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü. Vatandaşlar bu nedenle internetle ilgili sorun olduğunu düşünebilir. İşte konu hakkında detaylar!
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Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ!
Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.
WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.