Sabahtan bu yana üniversitenin Güney Kapısı önünde CHP ve HDP destekli girişilen eylemler ilginç olaylara sahne oluyor.

Bu yetmezmiş gibi terörize edilen bir grup öğrenci üniversite önünde terör marşları okudu.

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TERÖR HALAYI: ELLERİNDE SAPANLAR...

Bir avuç çapulcu, "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" sloganlarını atarak halay çekti.

Ara ara katil polis naraları atan bu öğrenci grupları barikat kuran polise saldırmaktan geri durmuyor.

Daha önceki haberimizde İngiliz medya kuruluşlarının Gezi'deki gibi Boğaziçi'ndeki şiddet eylemlerine destek verdiğini duyurmuştuk.