Başkan Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı: Harekette bereket vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve bürokratlarla basketbol maçı yaptı.





Herkesi düzenli olarak spor yapmaya çağırdı:



"Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır."







Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.



Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki ürünlerin fiyatlarının gayet uygun olduğunu söyledi.



1000 YENİ MARKET AÇACAĞIZ

Başkan Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nden alışveriş yaptı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde ürünlerin çeşitli, kaliteli ve vatandaşın cebine uygun olduğunu vurgulayan Erdoğan, "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız"dedi.





