SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı: Harekette bereket vardır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HAREKETTE BEREKET VARDIR"

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yakın çalışma ekibiyle basketbol oynadığı anların videosunu "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli.