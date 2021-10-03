SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı: Harekette bereket vardır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"HAREKETTE BEREKET VARDIR"
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yakın çalışma ekibiyle basketbol oynadığı anların videosunu "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli.
Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." notuyla paylaştı.
FAHRETTİN ALTUN "DEVAMI YARIN" DEMİŞTİ
Erdoğan'ın basketbol oynadığı anların ilk videosunu dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşmıştı ve "Devamı yarın" demişti.