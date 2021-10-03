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    • 03.10.2021 11:21
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı: Harekette bereket vardır

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yakın çalışma ekibiyle basketbol oynadığı anların videosunu "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." notuyla paylaştı. Erdoğan'ın basketbol oynadığı anların ilk videosunu dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşmıştı ve "Devamı yarın" demişti.

    Erdoğan basketbol oynadığı anları paylaştı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    "HAREKETTE BEREKET VARDIR"
    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yakın çalışma ekibiyle basketbol oynadığı anların videosunu "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli.

    Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." notuyla paylaştı.

    FAHRETTİN ALTUN "DEVAMI YARIN" DEMİŞTİ
    Erdoğan'ın basketbol oynadığı anların ilk videosunu dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşmıştı ve "Devamı yarın" demişti.

        NE OLMUŞTU?
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirdiği görülüyor.

        DEVAMI ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA OLACAK
        İletişim Başkanı, görüntülerin devamının yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını duyurdu.

        İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



        KÜLLİYE'DE BASKETBOL MAÇI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yapmış ve mücadeleyi 50-24'lük skorla Erdoğan'ı takımı kazanmıştı.



        Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.




        KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR
        Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.

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