Talimat CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren'den! CHP'li Hakan Poyraz CHP'li Halit Kollik'i hastanelik etti

İL BAŞKAN YARDIMCISI TALİMAT VERDİ

Sosyal medyadan darp raporunu paylaşan Kollik, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Arseven'in talimatı ile CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın oğlu Hakan Poyraz'ın kendisine saldırdığını ve ölümle tehdit ettiğini söyledi.

"AİLEM VE BEN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Kollik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna bugün dörtyolda partimizin 3600 ek görterge çalışmasında il başkan yardımcısı Kemal Arsevenin talimatı ile hakan poyraz bana saldırıp beni ve ailemi ölümle tehtit etmiştir suç duyurusunda bulunuyorum." iddiasında bulundu.