Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
*Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç
MHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI
Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.
Elim kazadan görüntüler...