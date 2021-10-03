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    • 03.10.2021 21:28
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.



    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

    *Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç

    MHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI
    Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

    Elim kazadan görüntüler...

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