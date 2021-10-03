SON DAKİKA! Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın'da, MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.