SON DAKİKA! Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.



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