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    • 04.10.2021 09:14
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    4 Ekim Hayvanları Koruma günü şiirleri, etkinlikleri, sloganları 2021! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar - sözler!

    Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Hayvanları Koruma Günü'nde sosyal medyada yada WhatsApp gruplarında sempatik arkadaşlarımız hayvanlar için mesajlar paylaşılıyor. Arkadaşlarımızın bu özel gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları haberimizde!

    takvim.com.tr
    4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar - sözler 2021!

    4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları! Her gün sokakta, evde gördüğümüz beslediğimiz sevimli dostlarımız hayvanlar için farkındalık yaratmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor. Hayvanları Koruma Günü, dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek ve hayvanların her zaman duyarlı varlıklar olarak kabul edildiği, saygı duyulduğu bir dünya yaratmak için kutlanır. Birçok firma ve kuruluşlar bu özel gün için mama kampanyası yapıyor. Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları da sosyal medyada paylaşılıyor. Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları, şiirler ve etkinlikleri haberimizde yer alıyor.

    HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

    Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik ilk kez 1929'da 4 Ekim'e taşındı. Başlangıçta sadece Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kabul gördü. Zimmermann her yıl Dünya Hayvan Gününün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Son olarak, Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü evrensel bir gün yapma önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

    HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

    Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

    Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

    Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

        Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

        Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

        Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

        Sevgi En Büyük Koruyucudur. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

        Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

        Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

        Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

        Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

        HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

        HAYVAN SEVGİSİ

        Yardımcıdır hep bize
        Binbir türlü hayvanat,
        Kurtlar, kuşlar, böcekler,
        Balık, koyun, inek, at.

        Eti, sütü, yoğurdu
        Onlar verir hep bize,
        Derisiyle yünüyle
        Yararlı hepimize.

        Hiç eziyet etmeyip
        Koruyalım onları,
        Büyük küçük hepimiz
        Sevelim hayvanları.

        Atila Çakıroğlu

        KÜMES HAYVANLARI

        Tavuklar haykırıyor
        Gıdak gıdak, gıt gıdak
        Nasıl boyun kırıyor
        Şu çapkın horoza bak

        Yine yalpa vurarak
        Dolaşıyor ördekler
        Su başında durarak
        Karşıya yüzecekler

        Baba hindi kabarmış
        Ne büyüklük, ne gurur
        Hep kendini yaz ve kış
        Böyle metheder durur.

        Kazların hiç doymayan
        Kursakları ambardır
        Çekilir mi bu hayvan
        Ne çirkin sesi var


        Yaşar Nabi Nayır

        HAYVANLARI SEVELİM

        Çalışkanlıkta örnektir.
        Karıncalar hepimize.
        Çiçek çiçek gezer arı.
        Eşsiz bir tat sunar bize.

        Bahçelerde cıvıl cıvıl.
        Ötüşür çeşitli kuşlar.
        Binbir renkli kelebekler.
        Çiçekten çiçeğe atlar.

        Doğa hayvanlarla güzel,
        Sevelim ve koruyalım.
        Hayvanların yararı çok.
        Gereğince kavrayalım.

        KEDİM

        Ne güzel bir kedisin,
        Mırıl mırıl edersin.
        Gözlerin ateş saçar,
        Seni gören fareler kaçar.

        Kuyruğunu sallarsın,
        Delikleri koklarsın.
        Sen de olmazsan eğer,
        Evlerde hep fare gezer...
        Arife HANCI

        HAYVANLARI KORUYALIM

        Üç yaramaz çocuk varmış.
        Sözden hiç anlamazlarmış.
        Tırmanarak ağaçlara.
        Kuş yuvası bozarlarmış.

        Yavru kuşlar yalvarırlar,
        Cik cik diye çırpınırlar.
        Annelerini ararlar.
        Onlar acımasızlarmış.

        Deprem olmuş o yörede,
        Taş taş üstünde kalmamış.
        Yaramazlar bundan bile.
        Küçücük bir ders almamış.

        Bu öyküde bir gerçeği.
        Ben vurgulamak istedim.
        Tümünüzden hayvanları.
        Korumanızı diledim.

        Kasım Türksavaş
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