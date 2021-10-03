4 Ekim Hayvanları Koruma günü şiirleri, etkinlikleri, sloganları 2021! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar - sözler!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları! Her gün sokakta, evde gördüğümüz beslediğimiz sevimli dostlarımız hayvanlar için farkındalık yaratmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor. Hayvanları Koruma Günü, dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek ve hayvanların her zaman duyarlı varlıklar olarak kabul edildiği, saygı duyulduğu bir dünya yaratmak için kutlanır. Birçok firma ve kuruluşlar bu özel gün için mama kampanyası yapıyor. Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları da sosyal medyada paylaşılıyor. Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları, şiirler ve etkinlikleri haberimizde yer alıyor.
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?
Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik ilk kez 1929'da 4 Ekim'e taşındı. Başlangıçta sadece Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kabul gördü. Zimmermann her yıl Dünya Hayvan Gününün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Son olarak, Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü evrensel bir gün yapma önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI
Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.