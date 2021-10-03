CHP'li İBB yönetimindeki İGDAŞ'ta skandal fatura krizi! 2 kez 5 bin liralık fatura gelen vatandaş çıldırdı!

İstanbul'da yaz ayında gelen 5 bin TL tutarındaki doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşıran Eren Erbey, 1 ay sonra 5 bin 868 TL tutarındaki faturayı görünce ikinci kez hayatının şokunu yaşadı.
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde ikamet eden Eren Erbey, yaz ayında gelen 5 bin 208 TL'lik doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı.
1 ay sonra tekrardan 5 bin 853 TL'lik doğalgaz faturası geldiğini gören Erbey, ikinci kez şok yaşadı. İlk gelen doğalgaz faturası İGDAŞ tarafından kontrol edildikten sonra 45 TL'ye düşen Erbey'e, şimdi de 3 bin 681 TL kaçak gaz cezası, 2 bin 172 TL de doğalgaz faturası geldi.