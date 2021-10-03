CHP'li İBB yönetimindeki İGDAŞ'ta skandal fatura krizi! 2 kez 5 bin liralık fatura gelen vatandaş çıldırdı!

Eren Erbey, "Bu faturaya istinaden İGDAŞ'a gittiğimizde doğalgazın kaçak olduğu bize belirtildi. Biz bir önceki fatura mağduriyetini yaşadığımız dönemde doğalgaz saatimin değiştiği söylendi. Benim iznim veya haberim olmadan ve bana gelen 2. faturamda da benim saatle oynadığım ve kaçak kullandığım söyleniyor. Ben zaten çalışıyorum, sabah saat 09.00'da evden çıkıyorum, akşam 21.00-22.00 gibi eve giriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, ev boş. Beyaz Masa'ya defalarca yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yazdım, sadece bir defa arandım 'Size dönüş yapacağız' denildi. Ben karşımda muhatap bulamıyorum. Saatimin değişmesinden dolayı bir hata varsa benim ne suçum var burada. Sonuçta bu elektrik veya su saati değil doğalgaz saati" dedi.