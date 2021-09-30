Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının üstünde karabulutlar dolaşıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , 2023 adaylığı için seçim turlarına başlasa da gerek parti içinde gerek ittifakta kendisine muhalif güçlü bir kanat var. Adaylık konusunda oldukça hevesli görünen Kılıçdaroğlu'nu dişli rakipler bekliyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Millet İttifakı 'nın adaylık stratejisine ilişkin dikkat çeken tespitler kaleme aldı. İşte Selvi'nin o yazısının ilgili kısmı:

2023 seçimlerine dönük olarak muhalefet cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde muhalefet dizayn ediliyor.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ne demişti: "Cumhurbaşkanı adaylığı sadece başarı, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" demişti.

1) Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığında devam etmek istediklerini açıklamaları sağlandı. Böylece İmamoğlu ve Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı tartışmaları sürecinde yıpranmasının önüne geçildi.

2) Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Böylece cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener mi olacak, Kılıçdaroğlu mu olacak tartışmasının önüne geçildi. Kafa karışıklığına son verildi.





HDP OPERASYONU

3) Kılıçdaroğlu, HDP ile Kürt sorununu çözebileceklerini belirterek, kapatma davası öncesinde HDP'ye hayat öpücüğü verdi. HDP'yi yeniden güçlü bir siyasi figüre dönüştürdü.

4) HDP, ittifaka girmeyeceğini açıkladı. Böylece Millet İttifakı üzerindeki HDP ile ittifak yapıyorsunuz ithamının kalkması amaçlandı. Ama asıl önemli olan HDP, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefetle anlaşabileceğini açıkladı.

5) Böylece HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayına destek vermesi garanti altına alındı.

LİDERİN TAVRI BELİRLEYECEK

6) Bu gelişmeler cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasını sağladı.

Ancak HDP'nin ortak adayı işaret etmesi, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması, Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener aday olur ama kazanamazlar tespiti Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde karabulutların oluşmasına neden oldu. Millet İttifakı'nın liderlerinin tavrı belirleyici olacak.

7) Kararsızların, muhafazakâr seçmenin, Kürtlerin Kılıçdaroğlu'na destek vermekte zorlanacağı gerçeğini de buna eklemek gerekiyor.

8) Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun, Yavaş'ın, Akşener'in fedakârlık yaptığı bir dönemde Kılıçdaroğlu, hırsları uğruna cumhurbaşkanı adaylığında feragat etmeyen lider pozisyonuna düşüyor.

KILIÇDAROĞLU B PLANI

9) Bu durum Kılıçdaroğlu'nun, kişisel hırsları uğruna cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiren lider damgasını yemesine yol açabilir. Gelişmeler kendi lehine olarak gözükse bile Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kararını vermeden önce, bir değil bin defa düşünmesini gerektiriyor.

10) Zaten 2023 seçimleri öncesinde muhalefet cephesini dizayn eden iradenin önceliği Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı değil. A planı Kılıçdaroğlu değil. Muhafazakâr kesimin de oylarını alabilecek yıpranmamış bir isim üzerinde duruluyor. Bu son anda Yavaş ya da İmamoğlu mu olur yoksa ibre üçüncü bir isme mi döner o belli değil. Çünkü arayış sürüyor.



