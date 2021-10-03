AK Parti asla yapılamaz denileni yaptı! 20 yıla damga vuran reformlar! Kürt sorunu böyle çözüldü

AK Parti, 2002'de "Kürt sorunu" demek bir yana "Kürt" sözcüğünün bile kullanılmadığı bir dönemde iktidara geldi. AK Parti, 20 yıllık iktidarında sorunun çözümü için "asla yapılamaz" denilen devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi.