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    • 03.10.2021 08:50
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    AK Parti asla yapılamaz denileni yaptı! 20 yıla damga vuran reformlar! Kürt sorunu böyle çözüldü

    Türkiye AK Parti iktidarı ile çözülemez denilen birçok soruna çözüm buldu. Bunlardan birisi de Kürt sorunu oldu. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verildi. TRT Kürdi yayına sokuldu. Kürtçe isimlerin devlet dairelerinde kullanılması sağlandı. Seçim için Kürtçe propaganda serbest bırakıldı.

    Kürt sorunu böyle çözüldü! 20 yıla damga vuran reformlar

    AK Parti, 2002'de "Kürt sorunu" demek bir yana "Kürt" sözcüğünün bile kullanılmadığı bir dönemde iktidara geldi. AK Parti, 20 yıllık iktidarında sorunun çözümü için "asla yapılamaz" denilen devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi.

    OHAL KALDIRILDI:
    Kürt sorunu konusunda attığı ilk adım Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin kapsamayan OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. -Seçimlerde Kürtçe propaganda yapılmasının önü açıldı.

    KÜRTÇE KURSLAR AÇILDI:
    Kürtçe kültürel etkinliklere izin verilirken kurslar da açıldı. Üniversitelerde bölümler kuruldu.

        MAHKEMEDE SERBEST OLDU:
        Cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapılmasına için yapılmasına izin verilirken mahkemelerde Kürtçe tercümanlar görev yapmaya başladı. Belediyeler, hastaneler gibi kamu kurumlarında Kürtçe bilen insanlar istihdam edilerek Türkçe bilmeyen vatandaşların bu hizmetlerden rahatça yararlanmaları sağlandı.

        KÜRTÇE YER İSİMLERİ:
        Bunlardan biri de Kürtçe köy ve şehir isimlerinin tekrar kullanılmasının önünün açılması oldu.



        KÜRTÇE TELEVİZYON:
        TRT'nin "TRT Şeş" adında Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı açıldı.

            DAĞLARDA PİKNİK:
            Yıllar sonra insanlar dağlara çıkıp, piknik yapabildi, akşamları şehirlerinin sokaklarında aileleri ile özgürce dolaşabilme olanağına kavuştu.

            YATIRIMLAR İLE BÖLGENİN ŞEHRESİ DEĞİŞTİRİLDİ:
            Tüm bölgeye havaalanları, yollar, barajlar yapılırken şehirlerin de çehresi değişti. İstihdam olanakları arttırıldı.

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