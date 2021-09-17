AYM'den terörle mücadelede şoke eden karar! İşkence yalanı ile FETÖ’cüye tazminat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afyonkarahisar jandarma il imamı "Hikmet" kod adlı Ahmet Aşık, yargılandığı FETÖ davasından 26 yıl ceza aldı. Mahrem imamlık yaptığı dönemde askerlere talimat vererek il jandarma komutanının bilgisayarından bilgileri çaldırdığı ve ByLock kullandığı belirlenen Aşık, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'nde örgüt üyelerinden aldığı talimatla 7 ay sonra "İşkence gördüm" diyerek şikâyette bulundu.
Soruşturmayı yürüten savcılık, sanığın işkence gördüğüne dair hiçbir delil bulamadı. Soruşturma kapsamında Aşık ile aynı koğuşta kalan FETÖ hükümlüsü A.K. de, cezaevindeyken işkence gördüklerine dair şikâyette bulunmaları yönünde talimat verildiğini itiraf etti. Aşık, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
Sanıkların işkence yalanına başvurmaları için örgütten talimat verildiğini ortaya koyan ifadelere ve işkenceye dair delil bulunamamasına rağmen AYM, FETÖ'cü Ahmet Aşık'ın şikâyetiyle ilgili skandal bir karara imza attı. FETÖ üyeleri tarafından Türkiye Devleti'ni uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak, terör örgütü soruşturmalarını sulandırmak ve terörle mücadele edilmesinin önüne geçilmek için yapılan bireysel başvuruyu inceleyen AYM, "İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğini" belirtti.