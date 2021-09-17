AYM'den terörle mücadelede şoke eden karar! İşkence yalanı ile FETÖ’cüye tazminat

Açılan soruşturmada, Aşık'ın emniyette avukatı huzurunda ifade verdiği ve tutuklanmadan önce yapılan muayenede ise herhangi bir darp-cebir izine rastlanmadığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklanma sürecinde avukatına, savcılığa ve Sulh Ceza Hakimliği'ne işkence gördüğüne dair beyanda bulunmadığı da belirlendi. Buna rağmen AYM'nin verdiği karar şaşkınlıkla karşılandı.

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