Trendyol çakma ürün kaynıyor! Kullanıcılar çileden çıktı

Ayakkabıcı Ramazan Or, "Sahte ve kalitesiz ayakkabıların satanların ve aracılık edenlerin cezalandırılması gerekiyor. Çünkü gerçek markalara ve kaliteye haksızlık ediliyor. Kalitesiz bir ayakkabıyı elinize aldığınız zaman, hafifliğinden, dikiş kalitesinden ve duruşundan bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Orijinal ürün kendini etiket kalitesi ile bile belli ediyor. Ünlü markanın orijinal ve sahte ürününü yan yana koyduğunuz zaman çok farklı olduklarını görüyoruz.