Trendyol çakma ürün kaynıyor! Kullanıcılar çileden çıktı

Online alışverişte önde gelen Trendyol alış veriş uygulamasının vitrinlerinde taklit ürünlerin pazarlanması tüketici hakem heyetlerinde yeni tartışma konusu oldu. Türkiye'de en çok tercih edilen e-ticaret platformlarından Trendyol'da dünyaca ünlü markaların taklit ürünleri satışa sunulması tepki çekiyor. Satış ilanlarında orijinal etiketiyle ve logolar ile sunulan ürünler, alıcıya ulaştığında gerçek anlaşılıyor. Sipariş ettiği ürünün taklit olduğunu anlayan tüketiciler, konuyla ilgili şikayet oluşturuyor. Sahte ürünlerle karşılaşan tüketiciler, Trendyol'da ürünün yorum kısmında da şikayetlerini bildirse de bir sonuca ulaşamıyor.
BARKOD OKUTUNCA NOT DEFTERİNE GİRİYOR
Söz konusu şikayetlerde ilginç detaylar var. Bunlardan bazıları; Bir kullanıcı gelen bir ürünün barkodunu telefon kamerasına okuttuğunda, markanın internet sitesi yerine telefonun not defteri kısmına yönlendirildiği görülüyor. Diğer bir şikayette "Ürün sahte, Ürünü ilk açtığımda kötü bir yapıştırıcı kokusu geldi" ifadeleri yer alıyor.
"KALİTESİZ BİR AYAKKABIYI ELİNE ALDIĞIN ZAMAN BUNU ANLAYABİLİYORSUN"
Online alışverişin artmasıyla sıkıntılı zamanlardan geçen esnaf ise alış veriş platformlarında gerçeğinden çok sahte ayakkabı ve kıyafet ürünleri bulunduğuna dikkat çekerek, denemeden ve orjinalliğini görerek giysi alınmasını tavsiye ettiler. Vatandaşların mağazada ayakkabıyı görerek, dokunarak, deneyerek satın almasının bu sahtekarlığın önüne geçmek için en önemli adım olduğunu belirten ayakkabı satıcısı Ramazan Or, sahte ve kalitesiz ayakkabıların internetten satışının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.