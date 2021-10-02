Kayserispor mu? Trabzonspor mu? Maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor'un Süper Lig'de 19 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybetmişti. O maçtan sonra çıktığı 19 maçta 8 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Karadeniz Fırtınası deplasmanlarda bu sezon 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak.
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KAYSERİSPOR:
Yukatel Kayserispor ligde 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puana ulaştı. Evinde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk adayı Trabzonspor karşısında kazanarak üst sıralara hamle yapmayı planlıyor. Ev sahibi Kayserispor'da sakatlığı bulunan Ali Kerimi bu maçta forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Cardoso, Thiam