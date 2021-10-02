Kayserispor mu? Trabzonspor mu? Maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor, Kayserispor maçına tempolu ve hızlı bir giriş yapacaktır… Abdullah Avcı'nın bu maçta da en büyük kozu yine hücum hattı olacaktır. Trabzonspor'un bu maçta da hücum anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Savunmada ise Edgar ile Denswil'in uyumunu merak ediyorum. İkili ilk kez yan yana oynayacak. Stoper performansı da skor için belirleyici etkenlerden…

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