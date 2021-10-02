Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 12:55
    ABONE OL

    Kayserispor mu? Trabzonspor mu? Maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

    Süper Lig’in 8. haftasında şampiyonluk adaylarından Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Son iki hafta Konyaspor ve Alanyaspor maçları ile puan kayıpları yaşayan Bordo-Mavililer Kayseri’de kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti. İşte Takvim.com.tr’nin özel haberi…

    EMRE AKDENİZ
    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kayserispor mu? Trabzonspor mu?

    Trabzonspor'un Süper Lig'de 19 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybetmişti. O maçtan sonra çıktığı 19 maçta 8 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Karadeniz Fırtınası deplasmanlarda bu sezon 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak.

    EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KAYSERİSPOR:

    Yukatel Kayserispor ligde 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puana ulaştı. Evinde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk adayı Trabzonspor karşısında kazanarak üst sıralara hamle yapmayı planlıyor. Ev sahibi Kayserispor'da sakatlığı bulunan Ali Kerimi bu maçta forma giyemeyecek.

    KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Cardoso, Thiam

        BİR GÖRÜŞ: Kayserispor'un ilk büyük maç tecrübesi evinde Galatasaray'a karşıydı. O maçta doğru oyunla skor almayı başardılar. Trabzonspor karşısında da stratejik hamleler yapacaklardır. Topu rakibine verip kontra ataklarla sonuca gitmek isteyeceklerdir. Savunmayı delici özelliği bulunan Bernard Mensah'ın rakip kaleye atacağı boş koşular da maçın sonucunu etkileyebilir.

        ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR:

        Trabzonspor, milli ara öncesinde bir kez daha puan kaybı yaşamak istemiyor… Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kayseri deplasmanında cezalı stoperleri Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo'dan yararlanamayacak. Ayrıca Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Koita sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Trabzonspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de deplasmanda aldı.

        TRABZONSPOR'UN MEHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

            BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor, Kayserispor maçına tempolu ve hızlı bir giriş yapacaktır… Abdullah Avcı'nın bu maçta da en büyük kozu yine hücum hattı olacaktır. Trabzonspor'un bu maçta da hücum anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Savunmada ise Edgar ile Denswil'in uyumunu merak ediyorum. İkili ilk kez yan yana oynayacak. Stoper performansı da skor için belirleyici etkenlerden…

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li Eren Erdem’den Ekrem İmamoğlu yalanı
            Haberler Güncel Kayserispor mu? Trabzonspor mu? Maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
                SON DAKİKA