Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında geçici tedbir kararı





NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere geçen hafta Trendyol'un merkezinde aralıksız iki gün boyunca incelemeler yapılmış, algoritmalara kadar detaylı araştırmalar yapılmıştı. Trendyol'un, TrendyolMilla, Trendyol Kids ve Trendyol Man gibi kendi markalarına diğer satıcılara göre daha avantajlı davranıp davranmadığının incelendiği bilgisini almıştık. İnceleme sonrasında getirilen tedbir kararı, Trendyol'un kendi mağazasına diğer satıcılara göre daha ayrıcalıklı davrandığına işaret ediyor.



7 maddelik tedbir kararı ne anlama geliyor?

Öncelikle şurası çok açık: alınan karara göre Trendyol, kendi ürünlerini rakiplerine karşı daha avantajlı konumda gösteremeyecek. Bu durumda Trendyol'un kendisini diğer satıcıların önüne yerleştirdiğini anlıyoruz. Peki Kurul bunu isteyebilir mi? Sonuçta Trendyol, kendi platformunda kendi ürünlerine ayrıcalıklı davranması kadar doğal ne olabilir, diye düşünenleriniz vardır. Rekabet mevzuatına aşina olanlar, güçlü olanın pazarda dilediği gibi davranamayacağını bilir. Rekabet hukuku güçlü olanların bu güçlerini kendilerine avantaj sağlayacak şekilde kullanmamalarını teminat altına alıyor. Tüketicileri ve küçük işletmleri koruyor. Diğer bir deyişle, siz Trendyol'da ürününü satan küçük bir işletmeyseniz, artık Trendyol sizi ayak oyunları ile kendi ürünlerinin arkasına atamayacak; herkes gerçekten hakettiği yerde olacak… Getirlen tedbirler, Trendyol'un, diğer satıcılardan elde ettiği satış verilerini, kendi ürünlerini geliştirmek ve pazarlamak için kullandığına da işaret ediyor. Trendyol bu verileri, sadece Trendyolmilla için değil; dolap uygulaması ya da Trendyol Express kargo firması gibi diğer firmaları için de kullanamayacak gibi görünüyor. Tedbirler bununla da kalmıyor. Trendyol'un sadece kendi markalarına değil, bazı satıcılara da ayrıcalıklı davrandığını anlıyoruz. Rekabet Kurumu Trendyol'un, kendi markası dahil herkesin eşit ve adil koşullarda rekabet etmeleri için satıcılar arasında da uyguladığı ayrımcılığa son vermesini istiyor. İlk bakışta tedbir kararının kısa metninden anladıklarımız bunlar. İncelemeler sonucunda elde edilen tespitlerin detaylarına ancak gerekçeli karar yayımlandıktan sonra ulaşabileceğiz. Trendyol'un gerçekte neler yaptığını, Kurul'un bu denli sert tedbir kararı almasına neyin sebep olduğunu anlamak için Kurum'un gerekçeli kararını yayımlamasını beklememiz gerekiyor.